Vrenz Bleijenbergh, un Belge pour marquer l’histoire ? Les 4 choses que vous devez savoir sur la Draft NBA 2021

Une draft 2021 qui aura lieu à Brooklyn cette nuit, un an après une cérémonie 2020 aseptisée et par Skype, Covid oblige. Cette fois, pas de Skype mais une centaine de joueurs qui espèrent que leur nom sera appelé par Adam Silver cette nuit. Tour d’horizon de tout ce que vous devez savoir sur cette draft 2021.

"With the first pick, the Detroit Pistons select…"

A contrario, Chicago devait rester dans le Top 5 pour "garder" son choix. Les Bulls ont glissé à la 8e place et doivent donc… léguer leur pick au Magic. La dure loi de la NBA…

La preuve : Les Pistons ont hérité du premier choix (logique, ils faisaient partie des cancres de NBA), mais les Raptors ont fait un énorme bond pour s’installer à la 4e place de la draft alors qu’ils n’avaient que… 8,5% de chances d’arriver jusque-là. Même topo pour les Warriors, pourtant 8e de NBA la saison dernière et qui héritent des choix 7 et 14.

Chaque année, l’ordre de la Draft est déterminé par un système de lotterie. Et si l’équipe la moins performante de l’année précédente a toutes ses chances de choisir en premier lors de la Draft qui suit, la lotterie permet de chambouler certaines cartes.

Alors Bleijenbergh drafté ? C’est possible.

Rappelons tout de même qu’une Draft au second tour (donc après le 30e choix) ne garantit en rien un contrat avec l’équipe qui vous a drafté. Tout dépendra du choix (ou non) de la formation de vous inclure dans sa rotation.

Mais le voir appelé en fin de 2e tour n’est aujourd’hui plus si improbable que ça. Les médias américains annoncent d’ailleurs que les Grizzlies, auréolés de leur 51e pick, garderaient un oeil très attentif sur le Belge.

Parce que si l’éventualité de voir Bleijenbergh sélectionné parmi les 60 élus paraissait utopique il y a quelques semaines, la rumeur a pris du galon ces derniers jours. Le Belge a le profil-type du jeune loup ultra-spectaculaire dont la NBA raffole et sa cote est montée en flèche sur les réseaux sociaux. Il affirme d’ailleurs lui-même avoir réalisé des tests avec 19 équipes NBA au cours du dernier mois.

A 19 ans, il devrait donc plus que probablement venir garnir les rangs des Detroit Pistons, détenteurs du 1e choix de Draft.

Hyper mature pour son âge, doté d’une intelligence de jeu bien au-dessus de la moyenne et plutôt grand pour son poste de meneur (2m03), Cunningham est un ovni. Un diamant brut à polir mais qui a tout pour devenir l’une des futures coqueluches de la Grande Ligue.

Si Cade Cunningham fait logiquement figure d’épouvantail, derrière lui nombreux sont les joueurs prometteurs qui devraient parvenir à s’illustrer dans la NBA moderne. Les noms les plus cités sont ceux de Jalen Green (annoncé en #2), sorte d’artilleur fou ultra-offensif et doté de cannes folles ou Evan Mobley (annoncé en #3), intérieur hyper mobile pour sa taille, excellent défenseur et doté d’une longueur de bras ahurissante.

Derrière, les outsiders se bousculent au portillon. On pointera Jalen Suggs, meneur gestionnaire déjà ultra-complet, Scottie Barnes, défenseur élite ultra-athlétique qui peut défendre sur les cinq postes, voire Jonathan Kuminga, un extra-terrestre physique venu du Congo et très prometteur.

Bref, on ne va pas s’attarder sur les profils de tous ces joueurs mais une chose est sûre : la Draft 2021 s’annonce très prometteuse et particulièrement homogène. On en salive déjà !