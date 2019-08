Vince Carter, 42 ans, prolonge à Atlanta et va battre le record de longévité en NBA

À 42 ans, le joueur de basket américain Vince Carter jouera une dernière saison en NBA en prolongeant avec les Atlanta Hawks. ESPN, la chaîne de télévision nord-amérciaine, a confirmé cette information mardi.

Avec une 22e saison en NBA, Vince Carter va ainsi battre le record de longévité dans la Grande Ligue. Un record de 21 saisons qu'il partage actuellement avec Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis et Robert Parish. À Atlanta, il partagera toute son expérience auprès d'un groupe composé de jeunes talents comme le meneur Trae Young ou l'intérieur John Collins.

En mettant un terme à sa carrière au printemps 2020, il deviendra le premier joueur professionnel à avoir joué dans quatre décennies. Cinquième choix de la draft, Carter a débuté sa carrière en 1998 aux Toronto Raptors où il devient rapidement "Air Canada" tant son jeu aérien impressionne.

Il est ensuite passé par New Jersey, Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis, Sacramento et Atlanta où il jouera sa deuxième saison. Il a joué 1481 matches en NBA, a été sélectionné à huit reprises au All-Star Game et a remporté le concours de dunk en 2000. Cette même année, il a remporté le titre olympique avec le Team USA à Sydney. Un dunk "monstrueux" sur le Français Frédéric Weis (2m18) lors des JO avait immortalisé Vince Carter.