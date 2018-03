Trois de chute pour Golden State, San Antonio retrouve des couleurs

Le retour de blessure de Kevin Durant n'a pas permis à Golden State d'éviter une 3e défaite consécutive dans le championnat NBA de basket, jeudi. Le meilleur marqueur des Warriors a été exclu avant la pause, à la suite d'une 2e faute technique en raison d'une contestation auprès des arbitres, et Milwaukee s'est imposé 107-116 en Californie.

Jamais Golden Sta te n'avait connu pareille série de défaite depuis la prise en charge du coach Steve Kerr. Les champions ont perdu 7 de leurs dix dernières rencontres. Ils ont du coup laissé la première place de la Conférence, et l'avantage du terrain en playoffs, à Houston, une première pour les Rockets.

Privé de ses deux meilleurs éléments (Durant et Stephen Curry), Golden State a pu compter sur son meneur remplaçant Quinn Cook, auteur de 30 points, nouveau record personnel. Ce fut insuffisant face à la star des Bucks Giannis Antetokounmpo (32 pts). Milwaukee (40 v-35 d) conforte sa 8e place à l'Est que convoite Detroit (35 v-40 d), vainqueur de Washington 103-92.

Après une mauvaise passe, San Antonio a rebondi. Les Spurs (44 v-32 d), écartés un moment des playoffs, se retrouvent 4es à l'Ouest après leur victoire 103-99 dans leur match contre un adversaire direct Oklahoma City (44 v-32 d), désormais 5e.

LaMarcus Aldridge auteur de 25 points, dont un dunk en fin de rencontre, et 11 rebonds s'est montré plus décisif que Paul George (26 pts, 7 rbs, 6 ast) et Russell Westbrook a ajouté 19 points (11 rbs, 5 ast).

La qualification à l'Ouest demeure toujours d'actualité. Les Los Angeles Clippers, 9e (41 v-34 d) et premier non-qualifié, et Denver (40 v-35 d), 10e, sont encore concernés.