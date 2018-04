Treizième victoire de suite de Philadelphie, vainqueur de Cleveland

Philadelphie a signé une 13e victoire de rang en prenant la mesure de Cleveland 132-130, vendredi, dans le championnat nord-américain de basket (NBA). Les Sixers en profitent pour déloger les Cavaliers de la 3e place de la Conférence Est. Privé de son pivot camerounais Joel Embiid, Philadelphie a largement dominé les débats en première période, conclue 78-48. Malgré le réveil de LeBron James, auteur de 44 points dont 21 dans le seul 3e quart-temps, les Sixers ont tenu bon et signé une 49e victoire en 79 rencontres. Cleveland compte autant de victoires mais une défaite de plus. Le rookie Ben Simmons a terminé la rencontre avec 27 points, 15 rebonds et 13 passes décisives pour les Sixers.

Toronto est assuré de remporter pour la première fois de son histoire la conférence Est après sa victoire 92 à 73 face à Indiana grâce aux 25 points de Serge Ibaka. Les Raptors (57 v-22 d) ont également établi un nouveau record de victoires en saison régulière dans l'histoire de la franchise et comptent trois victoires de plus que leurs grands rivaux, les Celtics (54 v-25 d). Boston, qui sera privé de son meneur et meilleur marqueur Kyrie Irving durant les play-offs, a battu Chicago 111 à 104. Déjà qualifié pour les playoffs, Miami s'est lourdement incliné à New York 122 à 98 avec, pour les Knicks, 30 points du remplaçant Damyean Dotson. A l'Ouest, où cinq billets pour les playoffs sont encore à distribuer avec sept prétendants, Minnesota a décroché une victoire importante sur le parquet des Lakers 96-113.

Les Timberwolves sont 8es (45 v-35 d) avec une victoire d'avance sur Denver (9e). La soirée a été riche en victoires en déplacement: La Nouvelle-Orléans s'est imposée à Phoenix (103-122), Sacramento à Memphis (93-94), Charlotte à Orlando (100-137) et Atlanta à Washington (97-103). Detroit est venu à bout de Dallas après prolongation (113-106).