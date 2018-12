Stephen Curry atteint les 15.000 points en NBA, Kevin Durant dépasse Larry Bird

La victoire de Golden State sur Memphis (110-93), mardi, a permis à deux joueurs des Warriors d'entrer un peu plus dans l'histoire du championnat nord-américain de basket (NBA). Auteur de 20 points, Stephen Curry a rejoint le cercle des joueurs à avoir inscrit 15.000 points en NBA. Le double MVP est le 138e joueurs à réaliser cette performance, mais seulement le cinquième à le faire avec les Warriors. Kevin Durant (23 points) a lui porté son total à 21.806, ce qui lui permet de dépasser Larry Bird (21.791) et de devenir le 33e meilleur marqueur de l'histoire.

Golden State (21 victoires, 9 défaites) reste deuxième à l'Ouest, juste derrière Denver (20 victoires, 9 défaites).

James Harden a largement contribué au succès 102-97 de Houston face à Utah. Le meilleur joueur de la saison passée (MVP) a inscrit 47 points. Cette 4e victoire de rang permet aux Rockets de se porter à 15 succès pour 14 défaites.

Milwaukee (20 victoires, 9 défaites) reste en embuscade derrière le leader à l'Est Toronto (23 victoires, 9 défaites). Les Bucks se sont imposés 104-107 à Detroit. Giannis Antetokounmpo a été l'un des grands artisans de ce succès, avec 32 points et 12 rebonds.

Après une période difficile, San Antonio se relance. Vainqueurs de Philadelphie (123-96) avec 21 points de Rudy Gay et 20 pour LaMarcus Aldridge et DeMar DeRozan, les Spurs ont signé une cinquième victoire en six rencontres. Ils affichent désormais un bilan positif (16 victoires, 15 défaites). Philadelphie est quatrième à l'Est (20 victoires, 12 défaites).

Portland est reparti de son déplacement à Los Angeles avec une victoire 127-131 sur les Clippers. Les Trail Blazers restaient sur six défaites consécutives à l'extérieur.

Minnesota a mis fin à quatre défaites de rang en dominant Sacramento 132-105.

Lanterne rouge à l'Ouest (7 victoires, 24 défaites), Phoenix s'est offert un troisième succès de rang, 110-128 à New York.

A l'inverse, battu 121-96 par Oklahoma, Chicago (7 victoires, 24 défaites) a subi un nouveau revers.