San Antonio sort le grand jeu pour le retour de Leonard

San Antonio n'a pas fait de détails jeudi face à Toronto, surclassé 125 à 107, pour le premier match à l'AT&T Center de l'ancien joueur des Spurs Kawhi Leonard depuis son départ controversé l'été dernier.

Conspué par ses anciens supporteurs lors de la présentation des équipes, durant l'hommage vidéo préparé par les Spurs et pendant toute la rencontre à chaque fois qu'il avait le ballon en mains, Leonard, qui a porté le maillot de San Antonio de 2011 à 2018, a passé une bien mauvaise soirée, comme largement attendu.

Sa nouvelle équipe, Toronto, n'a jamais été dans le coup et a perdu tout espoir dès le premier quart-temps terminé sur le score sans appel de 38 à 19.

Il a certes fini co-meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points, mais DeMar DeRozan s'est offert, lui, son premier "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) sous le maillot des Spurs avec 21 points, 14 rebonds et 11 passes décisives.

DeRozan avait à coeur de montrer aux dirigeants de Toronto qu'ils avaient fait erreur en l'échangeant à la surprise générale avec Leonard l'été dernier.

Cet échange, l'un des transferts les plus retentissants du dernier intersaison, a marqué la fin d'une longue saga qui a insupporté certains joueurs des Spurs et beaucoup de leurs supporteurs.

Leonard, meilleur défenseur de NBA en 2015 et 2016, considéré comme le nouveau joueur emblématique des Spurs, est allé au bras de fer avec ses dirigeants la saison dernière pour obtenir un nouveau contrat.

Il n'a disputé en 2017-18 que neuf matches à cause d'une mystérieuse blessure à une cuisse, ce qui lui vaut cette hostilité.

Son ancien entraîneur Gregg Popovich n'a pas oublié ce qu'il a apporté aux Spurs, notamment lors de leur dernier titre NBA en 2014, et il s'est longuement entretenu avec son ancien joueur à l'issue du match.



Harden met Golden State KO

James Harden est sur son nuage depuis quelques semaines déjà: la star de Houston a "crucifié" Golden State (135-134, après prolongation) avec un panier à trois points à la dernière seconde d'un match palpitant, jeudi à Oakland.

Les Rockets étaient pourtant privés de Chris Paul et d'Eric Gordon et ont mal débuté face à leurs grands rivaux de la saison dernière, les Warriors, qui ont compté jusqu'à 20 points d'avance.

Mais la franchise texane a dans son effectif le phénomène Harden: le MVP (meilleur joueur NBA) en titre est dans une forme étincelante.

Il a enchaîné avec ses 44 points un cinquième match de suite avec au moins 40 points, un deuxième "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus, 44 pts, 15 passes, 10 rebonds) de suite et tourne à une moyenne incroyable de 40,2 points par match sur les dix dernières rencontres.

Son regain de forme correspond au retour au premier plan de ses Rockets qui ont remporté onze de leurs douze derniers matches pour se replacer à la 4e place de la conférence Ouest (22 v-15 d), juste derrière Golden State (25 v-14 d) après un début de saison catastrophique.

Golden State a pourtant semblé maîtriser Harden et ses coéquipiers avec notamment les 19 points inscrits avant la pause par Klay Thompson.

Mais Houston, distancé de 17 points à mi-parcours, s'est complétement relancé dans le 3e quart-temps, avant d'arracher au bout du suspense la prolongation.

Golden State pensait avoir pris l'avantage en prolongation, mais l'inévitable Harden a arraché la victoire d'un tir primé improbable loin de l'arc, malgré un double marquage.