San Antonio perd encore et n'est plus que 7ème à l'Ouest

San Antonio pourrait manquer les Playoffs pour la première fois depuis vingt ans. Les Spurs ont enregistré samedi une 10ème défaite en 13 rencontres, et plus globalement la 21ème sur les 35 dernières. Ils ont été battus dans la salle d'Oklahoma City (104-94). Longtemps troisièmes à l'Ouest, les hommes de Gregg Popovich ne sont désormais plus que 7èmes avec un bilan de 37 victoires-29 défaites. Les Los Angeles Clippers, 8èmes (36 v-29 d), Denver (36 v-30 d), 9ème, et Utah (36 v-30 d), 10ème, sont en embuscade.

Le MVP en titre Russell Westbrook s'est offert contre les Texans son 19ème triple-double de la saison et le 98ème en carrière. Le meneur du Thunder a réussi 21 points, 12 rebonds et 10 passes décisives.

Dans le même temps, la vedette de San Antonio (en l'absence prolongée de Kawhi Leonard) LaMarcus Aldridge a été limité à onze points (5 sur 16 au tir) et le cinq majeur des Spurs n'a marqué que 40 points. Leonard, qui n'a disputé que neuf matchs cette saison à cause d'une blessure à une cuisse, pourrait selon la presse locale rejouer jeudi et peut-être sauver la saison de San Antonio.

De son côté, Memphis, qui espère obtenir une future star lors de la prochaine draft, s'est fait un plaisir d'aligner une 17ème défaite et occupe la place de bon dernier de la classe (18 v-48 d). Les Grizzlies ont été laminés à Dallas (114-80), autre candidat à un mauvais classement et donc à une bonne place dans la draft.

Les Clippers, en pleine lutte pour jouer les Playoffs, ont assuré l'essentiel face à Orlando (113-105). Lou Williams a alimenté le marquoir (25 pts) et DeAndre Jordan la récupération des ballons (18 rebonds).

Malgré l'absence de son pivot Hassan Whiteside, touché à la hanche, Miami a facilement dominé Washington, encore fatigué de son match de la veille à La Nouvelle-Orléans (129-102). Les Wizards (38 v-29 d) ont perdu leur 4ème place à l'Est au profit d'Indiana (38 v-28 d). Le Heat toujours 7ème (36 v-31 d) est sur les talons de Philadelphie, 6ème (35 v-29 d), et est plus que jamais motivé par la perspective de jouer les Playoffs.