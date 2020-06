Racisme : Kyrie Irving appelle les joueurs à boycotter la reprise de la NBA

Kyrie Irving est sur la touche mais sa voix se fait toujours entendre. Le meneur de jeu de Brooklyn a en effet exhorté ses collègues à boycotter la reprise de la saison prévue à Orlando en raison des problèmes sociaux que rencontrent les États-Unis après la mort de George Floyd, tué par un policier. Selon les médias américains, Irving aurait tenu vendredi une visioconférence avec près de 80 joueurs.

"Je ne soutiens pas ce plan de reprise à Orlando", a lancé Irving, cité par le média spécialisé The Athletic. "Je m’oppose au racisme systématique et à toutes ces conneries. Il y a quelque chose qui ne sent pas bon", a ajouté le champion NBA 2016 avec Cleveland.

Le but de la NBA est de reprendre la saison, arrêtée depuis le test positif au coronavirus du Français Rudy Gobert le 11 mars, avec 22 équipes à Orlando, dans une bulle fermée, à partir du 30 juillet.