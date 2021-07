Présentation des Finales NBA : Bucks - Suns, un choc déséquilibré, vraiment ?

C'est parti ! Après de longs mois de saison régulière et des play-offs haletants, place aux Finales NBA entre les surprenants Phoenix Suns et les expérimentés Milwaukee Bucks. Qui parviendra à rafler la mise pour brandir le prestigieux trophée O'Brien ? Présentation.

Oh que oui. Déjà particulièrement bien huilés, les Suns sont encore montés en gamme, profitant des déboires des autres équipes pour tracer leur route. Ils ont d'abord envoyé valser les champions en titre d'un Lebron James orphelin de son binôme Anthony Davis , blessé (4-2), humilié les Nuggets du MVP Nikola Jokic (4-0) avant de profiter de la blessure de Kawhi Leonard en finale de conférence pour terrasser les Clippers (4-2) et s'offrir une place en Finale NBA pour la 1e fois depuis...1993.

Leaders de la Ligue à la fin de la saison régulière, les Suns, emmenés par leur pétaradant binôme Booker-Paul mais aussi par le géant DeAndre Ayton et une palanquée de role players (Crowder, Bridges, Johnson, Saric) autour de ce trio, étaient attendus au tournant. Allaient-ils parvenir à confirmer ces prestations en play-offs, là où les choses sérieuses commençaient ?

Une frustration qui a perduré très (trop) longtemps avant l'arrivée de Chris Paul , l'été dernier. Malgré ses 35 printemps et un corps qui commençait à grincer de partout, Paul a su s'ériger comme lieutenant parfait de Booker, amenant toute sa science du jeu, son intelligence, son expérience et sa roublardise.

Et un homme en particulier semblait particulièrement motivé à faire taire les mauvaises langues à l'aube de cet exercice 20-21 : Devin Booker. Fabuleux scoreur et leader sous-estimé de ces Suns depuis sa draft en 2015, il avait dû, la mort dans l'âme, ranger ses ambitions de play-offs au placard , handicapé par une équipe trop faible autour de lui.

Chris Paul, meneur et leader des Phoenix Suns. © 2021 Getty Images

Et s'ils y sont magnifiquement parvenus pour assommer définitivement les Hawks en finale de conférence (4-2), face aux Suns, l'adversité risque encore de monter d'un cran. Aux Lopez , Middleton , Holiday de relever le défi pour offrir à Milwaukee son premier titre depuis...1971. Une éternité.

Omnipotent dans le jeu des Bucks, Giannis avait pris cette habitude de monopoliser tous les ballons... et donc toute l'attention défensive. Plus facile donc pour ses coéquipiers shooteurs de se démarquer. Sans le Grec, ces mêmes joueurs de l'ombre devront monter en gamme et prendre leurs responsabilités.

Et force est de constater que sans son leader, Milwaukee n'est pas la même équipe. Il y a, certes, pléthore de two-way-players (ces joueurs aussi doués offensivement que défensivement), Jrue Holiday et Khris Middleton restent des All-Stars confirmés mais il manque ce petit zeste de talent brut qui suffirait à faire pencher la série de leur côté.

Oui mais voilà, le genou du bulldozer grec a méchamment tourné lors du Game 4 des Finales de conférence contre Atlanta. Et même si sa franchise a voulu se montrer rassurante, expliquant que Giannis n'était qu'incertain (et donc pas absent) pour les Finales, sa présence est toujours entourée d'un énorme point d'interrogation.

Même si en face, l'armada des Bucks a également de sérieux arguments à faire valoir. Plus expérimentée, placardée parmi les favoris depuis de longues années et guidée par un Giannis Antetokounmpo double-MVP et stratosphérique dans son impact, l'équipe du Wisconsin aurait d'ailleurs même dû s'ériger comme le grand favori sur papier.

Le verdict est donc clair. Les Bucks auraient logiquement eux toutes les faveurs des pronostics avant le début de la saison on vous l'accorde mais, en l'état actuel, le duel s'annonce plus serré et âpre que jamais.

Parce que les Suns, que personne n'attendait à pareille fête, ont le vent en poupe et n'ont plus rien à perdre. Et surtout parce que les interrogations autour de l'état de santé de Giannis Antetokounmpo sont trop importantes.

Supérieure avec son Grec, l'équipe de Milwaukee reste très bonne sans lui mais probablement pas assez bonne pour facilement venir à bout de Phoenix.

Du genou de Giannis dépendra donc plus que probablement l'issue de cette série. S'il est fit et à 100%, Antetokounmpo devraient malgré tout enfin emmener ses Bucks vers le titre suprême. En cas d'absence du numéro 34 (même pour 1 ou 2 matches), ces opportunistes Suns pourraient en profiter. On s'en lèche déjà les babines !