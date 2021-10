Portrait – "Je suis Jésus" : La dramatique descente aux enfers de Delonte West, ancien lieutenant de Lebron James

Pourtant, malgré cette carapace d’antipathie, West plaît au grand public qui s’amourache très vite pour ce meneur au physique lambda (1m91) mais dont le talent et la force de caractère dégoulinent sur un parquet. Peut-être sait-il que ce gamin, d’à peine 21 ans, revient déjà de très loin, lui qui a grandi dans la misère et la pauvreté d’un quartier mal famé du Maryland.

Le sport de haut niveau est un univers impitoyable. Un monde où la frontière entre l’éphémère gloire et la brutale descente aux enfers qui peut suivre est parfois très fine. Nombreux sont d’ailleurs les basketteurs qui ont sombré dans l’alcoolisme ou l’addiction à la drogue juste après avoir mis leur carrière entre parenthèses. Plongée dans l’histoire tumultueuse et tragique de Delonte West, l’ancien lieutenant de Lebron James qui nage aujourd’hui en plein désespoir.

Cette balle orange, qui lui colle aux mains depuis toujours et qui lui permet d’envoyer valser ses démons l’espace d’un match ou d’un entraînement. Talentueux au possible, incisif et imprévisible sur un terrain, il s’ouvre donc tout seul les portes de cette NBA, dont il rêvait, à l’aube de la saison 2004-2005. Il est drafté en 24e position par les Boston Celtics.

En proie aux doutes, à une maladie mentale (on lui détectera finalement une bipolarité) et à une dépression qui le ronge de l’intérieur, Delonte West n’a que 14 ans quand il décide d’en finir. Mais ses multiples tentatives de suicide ne donnent rien. Lors de de l’un de ses nombreux séjours à l’hôpital, il découvre finalement la religion. L’un de ses rares échappatoires… avec le basket. "Je me tailladais les veines et je prenais des pilules dont je ne savais pas prononcer le nom. N'importe quoi, même les plus infimes choses pouvaient me rendre fou. J'ai mis tous mes soucis dans le basket. Pour en faire ma force" expliquait-il en 2015 au Washington Post.

En 2010, une persistante rumeur vient ternir la relation presque fraternelle entre West et James. L’homme au bandeau aurait en effet eu une aventure avec la mère du second, Gloria James. La bisbille est finalement avortée quelques semaines plus tard quand Lebron signe à Miami et que West est rapatrié aux Celtics.

Après trois saisons aux Celtics, il est finalement transféré chez les Cavaliers d’un certain Lebron James. Et au fil des mois, il devient l’un des principaux lieutenants du King, qui apprécie sa précision de loin (37,5% en carrière) et sa faculté à prendre feu par moments. Malgré ses infernales angoisses qui continuent de le martyriser de l’intérieur, Delonte West semble enfin s’épanouir en NBA. Quoi que...

Et très vite, West se forge une belle réputation. Une star, il ne le sera jamais (et il le sait) mais il s’inscrit parfaitement dans un collectif rodé (malgré ses sautes d’humeur et ses quelques frasques) où ses qualités de scoreur et de dynamiteur font des merveilles.

La suite n'est qu'un long chemin de croix pour celui dont la carrière en NBA n'aura finalement duré que 8 ans (9,7 points, 3,6 passes de moyenne). Malgré un éphémère passage en Chine et quelques vaines tentatives de retrouver un spot en NBA, West doit se résoudre à clore le chapitre basket de sa vie. Et d'en ouvrir un autre... dont il aurait sans doute voulu se passer.

Retraité des parquets depuis 2015, West est surpris un an plus tard, le visage bouffi et un verre d’alcool à la main, ravagé par ses addictions qui ont (trop) vite repris le dessus. En 2020, il est arrêté dans un état lamentable par la police alors qu’il vagabonde péniblement en bordure d’autoroute. Un an plus tard, des clichés de lui en pleine rue, faisant la manche, circulent sur la toile et font réagir bon nombre de personnalités NBA. Mark Cuban, le boss des Mavericks, décide d'intervenir en lui offrant un séjour dans un centre de désintoxication.

On pense alors West sorti d’affaire et soutenu par l’ensemble du microcosme basket, qui, malgré les récentes déboires de Delonte, n’a pas oublié ce que le joueur avait apporté à la NBA quelques années plus tôt.

Malheureusement, depuis quelques heures, une nouvelle sombre histoire vient (à nouveau) plomber l’ambiance, confirmant que West lutte toujours contre les mêmes démons. Muni de deux bouteilles d’alcool, il s’est présenté devant un commissariat de Boynton Beach en Floride, martelant de toutes ses forces les portes de l’établissement. Arrêté, il s'en est pris verbalement aux gendarmes dans des propos qui font froid dans le dos : "Qu’est-ce que j’ai fait… ? Je ne savais pas que vous me parliez à moi, Monsieur l’agent. Il y a plein de gens dehors là (rires). Vous me regardez comme si vous étiez Jésus. C’est moi, Jésus. Et vous être en train de commettre un péché là. Je le sais, et je sais qu’avec ce que vous êtes en train de faire, vous venez de griller votre place au paradis. Je suis venu vous sauver, et vous aider, car je suis le président des Etats-Unis. Je suis le président de Jésus, et je suis le président des Etats-Unis également. Ouais, c’est moi le président. Vous parlez au put*** de commandant en chef là. Demandez à Obama, demandez à Trump, et demandez à Biden. Je vous ai appelé car deux démons étaient en train de m’agresser, et qui voulaient me tuer. C’est pour ça que j’ai sprinté jusqu’à vos portes, c’est parce que deux démons me suivaient.

Mais vous ne croyez pas en Jésus, vous croyez en ce que vous croyez, bande de p**** de chauves. Ouais tu me vois te traiter de p***, parce que tu agis comme une femme. Et ce que vous voyez là, c’est un homme, un vrai. Ce que vous voyez, c’est un homme qui fait la bonne chose, un homme qui prêche le gospel, un homme divin. Et vous, vous m’arrêtez et vous m’enfermez. Non, c’est moi qui vais vous apporter de l’aide, tout droit venu du paradis. Car je suis venu vous aider, c’est moi le commandant en chef. Et je vais appeler Biden, pour que vous soyez tous virés. Je me suis fait agresser, bande de p****. Je suis le commandant en chef, Obama, Trump et Biden sont loin de moi. Fermez vos gueules, c’est la vérité. Je suis Jésus." (source : Trashtalk).

La preuve, s'il en fallait une de plus, qu'avec lui, la frontière entre gloire et chute vertigineuse est plus menue que jamais. Et que ces démons, qui le rongent sans arrêt depuis 20 ans, ont aujourd'hui sans doute définitivement pris le dessus.