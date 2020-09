"Oui, ça me fait ch..." : James vexé après sa 2e place au vote du MVP

Alors que des play-offs particulièrement indécis battent leur plein actuellement, la NBA a décidé de dévoiler ses différents trophées au compte-gouttes. Et si Ja Morant a été élu meilleur rookie ou Brandon Ingram meilleure progression, le suspense planait toujours quant au MVP, récompensant le meilleur joueur de la saison.

Lebron James ou Giannis Antetokounmpo, qui allait prendre le dessus sur l'autre ? Le premier cité, monstre de longévité, était parvenu à ramener les Lakers à la première place à l'Ouest en modifiant quelque peu son jeu pour endosser un rôle de distributeur, créateur, passeur. Le second, tout juste âgé de 26 ans, avait réalisé des prouesses statistiques rarement vues en NBA et permis à son équipe, les Bucks, de caracoler en tête à l'Est.

Au final, c'est le Grec qui s'est assez nettement détaché et remporte donc un second titre de MVP d'affilée. Et si Lebron James a accepté le vote, il a été quelque peu vexé de voir à quel point il était incontestable aux yeux des observateurs.

"Sur 101 votes, 16 m'ont placé en première position. Ca m'a fait fait ch... plus que tout", a-t-il confié au sortir d'un bonne soirée pourtant, puisqu'elle a coïncidé avec une première victoire contre Denver en finale de conférence Ouest (126-114).

"J'ai terminé à plusieurs reprises deuxième dans ma carrière, que ce soit en championnat (6 finales perdues) et maintenant quatre fois pour le titre de MVP. Je n'ai jamais demandé qu'on me les donne. J'ai toujours dit que je voulais m'améliorer chaque jour et que ça se ferait. Mais certaines choses sont hors de mon contrôle. Donc je suis énervé", a-t-il ajouté.