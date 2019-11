Anthony Davis "In The First-Ever Chip Deal" du 18/06/2019 - © Astrid Stawiarz - AFP

A l’image (au sens propre et figuré) du compte Instagram @nbakicks les chaussures portées par les membres de la NBA sont scrutées, adoubées ou rejetées par des millions de fans ou d’acheteurs potentiels ! Et en cette semaine 2 de cette nouvelle saison, les joueurs stars de la plus grande ligue de basket du monde sont passés en mode " nouvelles sneakers ", ces baskets de sport utilisées dans la vie de tous les jours par tout un chacun! Mais, selon vous, quel joueur portait les plus belles " sneakers " lors de cette semaine écoulée?

ESPN, le plus gros network sportif d’Amérique du Nord, nous apprend donc que Donovan Mitchell, l’ailier des Utah Jazz, est le plus jeune joueur à 23 ans qui a obtenu une chaussure " signature " à son propre nom. Une année entière de boulot en coulisses avec l’équipementier " Adidas " et le voici, dit-il, " porteur d’une grande responsabilité ! Parce que c’est une occasion unique et qu’énormément de joueurs rêvent de cette opportunité ! " Il a d’ailleurs saisi la balle au bond lancée par sa franchise de mettre à l’honneur une période faste et une icône des Jazz : " The MailMan ", Karl Malone.

"Once upon a time in America", il était une fois l'Amérique… des sneakers ! - © Gregory Shamus - AFP Derrick Rose, ancienne star des Chicago Bulls en est, quant a lui, a sa 10e saison consécutive de contrat avec un équipementier pour trouver chaussure a son pied et à son nom ! Il est d’ailleurs seulement le 8e joueur de toute l’histoire de la NBA a obtenir cet honneur.

"Once upon a time in America", il était une fois l'Amérique… des sneakers ! - © EZRA SHAW - AFP Stephen Curry a arboré une magnifique paire de " Under Armour Curry 7 " colorée d’un guépard jaune et dessinée par sa fille de 7 ans, Riley. En y ajoutant un petit détail pour chacun de ses enfants : un loup pour Canon, un papillon pour Ryan et donc une aussi une licorne pour Riley.

"Once upon a time in America", il était une fois l'Amérique… des sneakers ! - © Emilee Chinn - AFP Kyrie Irving rend lui aussi hommage à un membre de sa famille, en collaboration avec le designer Suraj Kaufman créateur de la " Kyrie 5s ". Le décès de leur maman respective d’un cancer du sein a ajouté un lien étroit à cette création commune...