Oklahoma City nouveau leader à l'Ouest

Oklahoma City est le nouveau leader de la conférence Ouest du championnat NBA grâce à son succès remporté aux dépens de Utah (122-113). Le cinquième triple-double de Russell Westbrook (12 pts, 11 reb et 10 ast), en sept matchs, associé à un grand Paul George (31 pts) ont forcé la décision dès le 3e quart (99-75).

OKC présente un bilan de 17 victoires et 8 défaites et la meilleure différence à l'Ouest (+6,8 points en moyenne). Golden State a aligné une 4e victoire (meilleure série en cours à l'Ouest) face à Minnesota 116-108 grâce à un Stephen Curry en mode MVP (38 pts, 7 reb, 6 ast).

Après deux défaites, Denver (18 v-9 d) a retrouvé la voie du succès contre Memphis 105-99. Ce 8e succès en dix rencontres (meilleur bilan de la NBA) permet aux équipiers de Nikola Jokic (27 pts, 12 reb, 6 ast) de rester troisièmes de la Conférence. Seul point négatif pour les Nuggets l'absence programmée de 4 à 6 semaines de Paul Millsap, victime d'une fracture du gros orteil.

Les Lakers continuent leur petit bonhomme de chemin. Le dernier duel entre les meilleurs amis de la NBA, LeBron James-Dwayne Wade, a permis à "King James" de frôler le triple-double (28 pts, 12 ast, 9 reb) lors de la victoire face au Heat 108-105. Wade a cumulé de son côté 15 points et 10 passes décisives. Les Lakers (17 v-10 d) occupent la 5e place juste derrière leurs voisins des Clippers (17 v-9 d) sortis vainqueurs en prolongation de leur déplacement à Phoenix (119-123).

A l'Est, les dauphins de Toronto (21 v-7 d) ont tous gagnés. Milwaukee (18 v-8 d) avait match gagné à la pause contre Cleveland (59-41) et a conclu au petit trot 108-92.

Philadelphie s'est appuyé sur ses jeunes Ben Simmons (18 pts, 10 reb, 7 ast) et Joel Embiid (24 pts, 8 reb) contre Detroit 116-102 au cours d'un match où Jimmy Butler s'est blessé à la cuisse.

Indiana, toujours sans son marqueur maison Victor Oladipo, progresse dans l'ombre des grosses franchises. Les Pacers (17 v-10 d) ont gagné 109-101 contre Washington. De quoi occuper la 4e place orientale.

Privé de ses trois All-Stars (Irving, Horford et Hayward), Boston n'a pas tremblé contre La Nouvelle-Orléans pourtant porté par les 41 points d'Anthony Davis. Les Celtics ont toujours eu le contrôle. Ils ont enregistré une sixième victoire consécutive (113-100), la meilleure série en cours en NBA, et conforté leur 5e place à l'Est.