Utah a confirmé son statut de meilleure équipe actuelle de la NBA, le championnat nord-américain de basket qui réunit tout ce qui se fait de meilleur dans le monde du ballon orange.



Le collectif du Jazz a donné une leçon aux champions en titre, les Los Angeles Lakers, dominés et défaits 114-89.



Une débâcle de vingt-cinq points pour LeBron James et les "Pourpre et Or" qui avaient remporté treize de leurs seize matchs en déplacement jusque-là.



Certes Anthony Davis, la pièce centrale du jeu intérieur des Lakers était absent. Tout était joué après le 3e quart (90-64) et la 4e défaite de rang des tenants du titre aussi. Utah présente le meilleur bilan de la Ligue après de 26e succès en 32 rencontres. Les Lakers restent troisièmes (22 v-11 d).

Le collectif du Jazz a parlé avec six joueurs à plus de dix points: parmi eux les deux All Star ont tiré leur épingle du jeu : Donovan Mitchell a réussi un double double avec 13 points et 10 rebonds et le pivot français Rudy Gobert a ajouté 18 points et 9 rebonds.

Certes, il reste quarante matchs de saison régulière plus les playoffs à disputer, mais la maîtrise et la complémentarité des joueurs de Quin Snyder en font des favoris naturels pour le titre qu'ils n'ont jamais conquis ayant perdu leurs deux finales en 1997 et 1998 face aux légendaires Chicago Bulls d'un certain Michael Jordan.