NBA : Un énorme Tatum abat les Bucks de Giannis, Morant et Young déjà bouillants

Après une première soirée plutôt calme et surtout marquée par le (victorieux) retour à la compétition de Kevin Durant et la défaite des Lakers , la NBA avait décidé de mettre les petits plats dans les grands pour sa 2e soirée. Au programme, 26 équipes et 13 matches déjà bouillants. Tour d'horizon.

Face aux Boston Celtics , redoutable outsider cette saison, le Grec a d'ailleurs tout tenté (35 points, 13 rebonds) et multiplié les paniers clutch pour maintenir ses Bucks dans la rencontre. Mais malheureusement pour lui, il a raté un lancer-franc crucial à 0,4 secondes de la fin. Boston s'impose donc 122-121 au bout du suspense et grâce à une performance XXL de Jayson Tatum (30 points, 7 rebonds et le panier de la victoire à 2 secondes de la fin).

Young, Morant, Rozier, les jeunes déjà en feu

On le dit, on le répète, cette NBA est de plus en plus portée vers l'attaque et la ligne à trois points. Nouvelle illustration avec ces nombreux cartons offensifs dès la 2e soirée de compétition. Parmi les artificiers vainqueurs de leur premier match on pointera Trae Young. Toujours aussi déroutant, le lutin des Atlanta Hawks a régalé face à Chicago (victoire 124-104). Sa ligne de stats est somptueuse : 37 points (à 10/12 au tir !), 7 passes décisives, 6 rebonds). Attention à ces Hawks, qui se sont renforcés et qui pourraient s'ériger en poil à gratter de la conférence est.

Autre festival offensif (mais insuffisant celui-là), signé Terry Rozier. Le pétard ambulant des Hornets nous a gratifiés d'une partition inattendue et inscrit 42 points, se délectant de la défense en carton-pâte des Cavaliers. Malheureusement pour lui, son équipe s'est inclinée (121-114) face aux coups de boutoir du duo Garland-Sexton (49 points à deux) et au match plein du précieux Nance Jr (13-13-8).

On file désormais du côté de Memphis où Ja Morant continue de surprendre. Parti sur des bases impressionnantes et logiquement élu rookie de l'année la saison dernière, le meneur des Grizzlies a encore martyrisé les cercles ce mercredi soir (44 points à 18/27). Mais malgré ce beau numéro de soliste, il a dû courber l'échine face à la belle partition collective des routiniers de San Antonio (7 joueurs à plus de 10 points).