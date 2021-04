NBA : Stephen Curry plante 53 points et dépasse Wilt Chamberlain

Cette nuit, Stephen Curry est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Warriors devant le légendaire Wilt Chamberlain.

Il lui fallait inscrire 19 points pour dépasser l'illustre Chamberlain et ses 17.783 points sous le maillot des Warriors. Curry l'a fait en moins de dix minutes au premier quart-temps, pour finir avec 53 au total et une belle victoire face à Denver (116-107).

Le meneur des Warriors était déjà depuis longtemps entré dans l'histoire de la franchise avec trois sacres et deux finales en cinq ans (2015-2019), et il continue d'étinceler à 33 ans. C'est la septième fois qu'il réussit un match à au moins 50 points et 10 paniers derrière l'arc.

Cette soirée magique a malheureusement été ternie par la blessure au genou gauche de Jamal Murray, suscitant la plus grande inquiétude chez les Nuggets, 4e à l'Ouest qui seraient durement pénalisés en cas de longue absence.