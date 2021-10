NBA : Quatre victoires pour commencer, les Bulls ravivent les glorieux souvenirs, Milwaukee se balade

Pas de 4 sur 4 pour Charlotte. Sur leur parquet, les Hornets qui avaient remporté leurs trois premiers matches de la saison, ont été bousculés par les Celtics dans un match ultra serré (l'équipe en tête a changé 28 fois) qui n'a basculé qu'en prolongation, en faveur des visiteurs.

Les Hornets, menés par Miles Bridges qui a inscrit 25 points, ont bien cru faire basculer la rencontre dans le dernier quart-temps. Ils ont compté jusqu'à 12 points d'avance, mais les Celtics ont sonné la révolte et ont forcé la prolongation, lors de laquelle ils ont pris le large.

Tatum a été impérial, pour son deuxième match consécutif à plus de 30 points. Le jeune ailier a inscrit 41 points, dont 6 paniers à trois points, 7 rebonds et 8 passes. A ses côtés, Jaylen Brown a brillé en attaque avec 30 points et 9 rebonds, et Robert Williams III a été clé en défense avec 12 points, 16 rebonds et 3 contres.

Avec cette défaite des Hornets, il n'y a plus que trois franchises invaincues en NBA: Chicago, désormais seul leader de la conférence Est; Golden State et Utah, co-leaders à l'Ouest.