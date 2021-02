NBA : Philadelphie battu, Stephen Curry en démonstration avec Golden State

Philadelphie, leader à l'Est, a chuté 118-114 à Portland jeudi dans le championnat nord-américain de basket.

Damian Lillard (30 points) et Carmelo Anthony (24 points, dont 17 dans le dernier quart-temps) ont mené les blazers à la victoire. Les Sixers ont compté sur Joel Embiid (35 points) et un Ben Simmons très complet (23 points, 11 rebonds, 9 passes), mais en vain. Ils restent leaders à l'Est avec 18 victoires pour 8 défaites. Portland est sixième à l'Ouest.

Stephen Curry a à nouveau assuré le show (40 points, 8 rebonds, 5 passes, 4 interceptions) pour mener Golden State à la victoire contre Orlando (111-105). Les Warriors occupent la huitième position à l'Ouest.

Boston s'est joué 120-106 de Toronto, s'appuyant sur son collectif, Semi Ojeleye (24 points), Kemba Walker (21 points) et Payton Pritchard (20 points) terminant à plus de 20 points.

Les Celtics restent 4e à l'Est, devant Indiana qui a mis terme à sa série de quatre défaites, en s'imposant à Détroit (95-111) grâce notamment aux 26 points de Domantas Sabonis. Toronto est sixième.

Miami s'est imposé 94-101 à Houston. C'est la 4e victoire de rang de Miami et la 4e défaite d'affilée de Houston. Le retour de Jimmy Butler (27 points, 10 passes, 10 rbds), qui avait manqué dix matchs avant la série victorieuse du Heat en raison du coronavirus, n'est pas étranger au regain de forme du finaliste de la saison passée.