26 janvier 2020, 21 heures environ, on ne sait plus vraiment en fait. L’information tombe. Elle paraît d’abord irréelle, tout droit sortie d’un cauchemar dont on espère vite se réveiller. Mais petit à petit, elle se met à pulluler à droite… à gauche… sur tous les réseaux.

“Kobe Bryant est décédé en compagnie de huit autres personnes, dont sa fille Gianna, dans un accident d’hélicoptère” lit-on.

L’esprit s’embrume, le temps semble s’arrêter l’espace d’un instant. “Ce n’est pas possible, pas lui, pas Kobe Bryant…”

Chez beaucoup d’entre nous, un sentiment inhabituel, jamais connu auparavant, voit le jour. Celui d’une tristesse sincère, d’un réel désarroi face à la mort d’un illustre inconnu, d’un homme que nous ne connaissions pourtant ni d’Eve ni d’Adam.

Nos proches, moins férus de sport, moins adeptes des nuits blanches passées à zieuter d’un œil fatigué les matches NBA devant la télé, tentent de compatir mais ils ne nous comprennent pas complètement. “Ce n’est qu’un joueur de basket” entonnent-ils laconiquement.

Si seulement…

Tous ceux qui ont grandi dans l’univers de la balle orange savent que Kobe Bryant n’était pas qu’un joueur de basket. C’était le Black Mamba.

Kobe incarnait cette hargne, cette envie, ce jusqu’au-boutisme, ce professionnalisme, cette grinta que beaucoup lui enviaient et que d’autres redoutaient.

Kobe était toujours clivant, souvent attachant et parfois détestable, comme ces nuits où il s’entêtait à tenir tête à l’adversaire seul, dans un exaspérant numéro de soliste… quitte à oublier ses propres coéquipiers.

Kobe, ce sont 81 points en un match, 5 titres NBA, un MVP, 60 points pour son mythique dernier match, et et et… tant de souvenirs.

Petits, on se surprenait tous à jeter des boulettes de papier dans une poubelle en hurlant ‘Kobeeeeeee’d’un air intimidant. Même les gosses qui ne suivaient pas le basket se prenaient parfois au jeu. Preuve que l’héritage de Bryant dépassait les simples frontières NBA.

Petits, on a tous commencé à jouer au basket en rêvant de devenir le nouveau Kobe Bryant. Si la génération précédente avait eu droit à son Jordan, celle qui grandi au milieu des années 90 vénérait Kobe Bean Bryant.

Donc oui, cela n'est peut-être qu’un basketteur. Mais sachez que ce n'est pas n'importe quel basketteur.

Non, c'est une légende qui nous a quittés. Et douze mois plus tard, l'émotion est toujours la même.