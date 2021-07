NBA : Milwaukee prend l’avantage face à Phoenix en finale de la NBA

Les Bucks de Milwaukee ont pris l’avantage dans la finale du championnat nord-américain de basket (NBA) après leur victoire sur le parquet des Phoenix Suns samedi soir (123-119). Les Bucks mènent désormais 3-2 en finale et pourraient décrocher le titre dès mardi soir à l’issue du match 6 à domicile.

Pourtant, les Suns avaient débuté la partie de manière tonitruante, affichant une réussite insolente dans leurs tentatives et une défense quasiment infranchissable. Cela a permis à Phoenix de boucler le premier quart 37-21.

Sonnés, les Bucks ont ensuite rapidement réagi dans le second quart, inversant la tendance et plongeant les Suns dans un mutisme offensif. À la pause, les Bucks avaient déjà repris l’avantage 61-64.

Si le 3e quart était plus accroché, Antetokoúnmpo et ses coéquipiers gardaient néanmoins l’avantage et maintenaient les Suns à distance (90-100). Phoenix ne semblait pas trouver la solution offensivement et s’en remettait trop souvent à Devin Booker – encore très efficace, terminant la partie avec 40 points – pour tenter de faire la différence.

Dans le 4e et dernier quart, les Suns ont progressivement repris le dessus sur des Bucks hésitants. La pression mise était telle qu’Antetokoúnmpo a raté trois lancer francs dans la dernière minute, laissant planer un suspense sur l’issue du résultat pratiquement jusqu’à la dernière seconde. Finalement, les Bucks s’en sont sortis 123-119. Mardi, Milwaukee a l’occasion d’être sacré à domicile en cas de victoire.

Le match 6 se déroulera à Milwauke mardi soir (mercredi à 03h00, HB). L’éventuel match 7 est, quant à lui, prévu jeudi soir à Phoenix (vendredi, à 03h00, HB).