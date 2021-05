NBA : Milwaukee "balaie" Miami, finaliste l’an dernier, Philadelphie très bien parti

Milwaukee est la première équipe à s’être qualifiée pour les demi-finales de la Conférences Est du championnat NBA de basket. Les Bucks ont sorti sans ménagement Miami 4 victoires à 0. Samedi, ils sont venus s’imposer 103-120 dans la salle des finalistes de la saison dernière. Philadelphie est sur le point de suivre la même voie face à Washington. Les Sixers n’ont laissé aucune chance aux Wizards, 103-132, et mènent leur série 3-0.

A l’Ouest, Utah a pris l’avantage sur Memphis après sa victoire samedi dans le Tennessee 111-121. Le Jazz mène 2 victoires à une. Le duel entre Denver et Portland demeure très indécis. Les Blazers ont égalisé à 2-2 après leur succès 115-95.

Battu l’an dernier dans la "bulle" d’Orlando 4-1 par Miami, Milwaukee a pris une douce revanche. Giannis Antetokounmpo s’est mis en mode MVP (20 pts, 15 ast, 12 rebs). Et ses équipiers se sont mis au diapason. Brook Lopez (25 pts, 8 rebs), Bryn Forbes (22 pts, 7/14 à trois points) et Khris Middleton (20 pts, 11 rebs).

Le prochain adversaire de Milwaukee sera le vainqueur de Brooklyn-Boston, les Nets mènent 2-1.

Malgré un jour sans de son meneur/marqueur Damian Lillard (10 pts, 1/10 aux tirs) compensé par 10 assists et 8 rebonds, Portland a pu compter sur Norman Powell (29 pts, 11/15 aux tirs) et CJ McCollum (21). Le banc des Blazers a rentré 50 points et la défense a réduit les Nuggets à 34% de réussite aux tirs. Nikola Jokic, la star de Denver, a été très bien contrôlé 16 pts, 9 rebs.

A Washington, les efforts du duo Bradley Beal 25 pts (10/26, dont 1/8 derrière l’arc), Russell Westbrook 26 pts (12 rebs, 10 ast) n’a pas suffi pour contrer celui des Sixers Joel Embiid (36 pts, 8 rebs), Tobias Harris (20 pts, 13 rebs).

La meilleure équipe de la saison régulière, Utah, s’est appuyée sur son backcourt Mike Conley (27 pts dont 7/10 à 3 pts, 8 ast, 6 rebs), Donovan Mitchell (29 pts, 5 ast) et a fait la différence dès le premier quart à Memphis (22-34). La course-poursuite des Grizzlies sous la direction de Ja Morant (28 pts, 7 ast) et Dillon Brooks (27 pts) a été inutile.