NBA : Milwaukee a le dernier mot sur les Lakers, Giannis Antetokounmpo - 47 points ! - écrase tout

Giannis Antetokounmpo, ultra-dominant avec 47 points, a mené le champion en titre Milwaukee au succès face aux Lakers sacrés en 2020, mercredi en NBA, Brooklyn, autre prétendant à une bague, se rassurant contre Cleveland au lendemain de sa défaite cinglante contre Golden State.

Sans LeBron James (abdominaux) depuis huit matches - il pourrait faire son retour vendredi à Boston -, Los Angeles a montré un meilleur visage que lors de l'humiliation subie lundi au Staples Center face à Chicago.

Mais que faire quand Giannis sort les muscles et l'artillerie qui va avec pour tout écraser ? Pas grand-chose. Le "Greek Freak" a été du niveau du MVP qu'il fut en 2019 et 2020 et du héros de la finale NBA remportée en juillet contre Phoenix, en inscrivant 18 de ses 23 tentatives (9 rbds).

"Je voulais être l'agresseur sur le terrain. Je voulais initier le contact, m'imposer dans la raquette (où il a mis 30 points)", a synthétisé Antetokounmpo, qui a aussi très bien défendu, en témoigne ce contre spectaculaire infligé à Anthony Davis.

La franchise du Wisconsin, qui a aussi bénéficié de l'apport de Khris Middleton (16 pts, 6 passes), de retour après avoir contracté le Covid-19, reste onzième à l'Est.

Bien plus haut, au sommet, Washington a chuté à Charlotte (97-87). Washington profite du revers de Chicago à Portland (112-107) pour garder la tête, désormais suivi par Brooklyn (11-5) vainqueur de Cleveland (109-99).

A la quatrième place, pointe Miami (10-5). Enfin, Phoenix a engrangé une dixième victoire d'affilée (105-98) aux dépens des Mavericks. Devin Booker (24 pts, 9 rbds) a été décisif en fin de match pour des Suns toujours deuxièmes à l'Ouest (11-3). Un petit trou s'est créé derrière, avec quatre équipes à 9 victoires et 5 défaites : Utah, Dallas, les Clippers et Denver.