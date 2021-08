NBA : Luka Doncic prolonge avec les Dallas Mavericks pour 207 millions de dollars sur cinq ans

Record olympique pour le génie slovène Luka Doncic - JO Tokyo 2020 - Basket-ball - 26/07/2021 Auteur de 48 points, dont 31 en première période, record olympique en prime sur deux quart-temps, le Slovène Luka Doncic a été prodigieux contre l’Argentine, guidant son équipe à une victoire écrasante (118-100) et faisant une entrée tonitruante aux Jeux de Tokyo, lundi. Promis à dominer la NBA où il est déjà une immense star, à seulement 22 ans, gratifiant les fans des Dallas Mavericks et plus généralement de la balle orange de gestes de magicien tous les soirs, Doncic a offert un récital exceptionnel face à des Argentins impuissants qui ont vu à quoi pouvait ressembler un Maradona du basket. Auteur également de 11 rebonds, 5 passes et 3 contres, l’arrière leur a tout fait : paniers de funambule en pénétration, shoots loin derrière l’arc, dribbles insaisissables, sourire d’ange tueur en prime pour la photo.