NBA : les leaders chutent, Detroit s’enfonce

Les leaders de chacune des conférences en NBA ont chuté samedi : à l’Est, les Brooklyn Nets, premiers, ont perdu face à Orlando (100-93), tandis qu’à l’Ouest, les Golden State Warriors, deuxièmes, et le Utah Jazz (3e) étaient défaits respectivement par Toronto (119-100) et Washington (109-103).

A Toronto, c’est Fred VanVleet (27 points, 12 passes décisives) et Scottie Barnes (21 pts) qui se sont chargés de dompter les Warriors, privés notamment de leurs plus fines gâchettes, Stephen Curry et Draymond Green, qui n’avaient pas fait le déplacement au Canada.

L’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, avait en effet choisi de les renvoyer chez eux après la victoire contre Boston vendredi (111-107), plutôt que de risquer qu’ils attrapent le Covid-19 et doivent éventuellement être mis en quarantaine au Canada.

Andre Iguodala (genou droit), Otto Porter Jr. (pied gauche) et Andrew Wiggins (genou gauche) sont également repartis en Californie.

Les Raptors, dont c’était le premier match depuis mardi, leur rencontre face aux Chicago Bulls ayant été reportée en raison de mesures liées à la pandémie de coronavirus, étaient plus frais, même si eux aussi ont été privés de joueurs-clés, Pascal Siakam et Dalano Banton manquant de peu la rencontre après être entrés en protocole Covid à une heure du coup d’envoi.

"Beaucoup de tests sont pratiqués en ce moment", a lâché l’entraîneur de Toronto, Nick Nurse.

Du coup, chez les Warriors, c’est le rookie congolais Jonathan Kuminga, dont c’était le premier match en NBA, qui a su tirer son épingle du jeu (26 pts).

"Je pense que nous avons beaucoup mieux joué en seconde période, nous avons mieux rivalisé", a affirmé Steve Kerr après le match. "En première mi-temps, nous étions à plat et n’avions pas beaucoup de jus ni de confiance".