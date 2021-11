NBA : les Lakers vendangent, Phoenix se réconforte, Utah caracole

Phoenix (4-3) grimpe à la 5e place à l'Ouest, juste devant les Lakers, victimes du come-back du Thunder (107-104) qui était mené (44-25) au 2e quart-temps. Privés de James, blessé aux abdominaux et indisponible pour une semaine au moins, les Californiens ont perdu pied dans le money-time, à l'image de ce ballon perdu et de ce shoot derrière l'arc manqué par Russell Westbrook (27 pts, 10/23 aux tirs, 6 rbds, 5 passes) durant les vingt dernières secondes.

La journée s'est mieux finie qu'elle n'avait commencé à Phoenix, où le propriétaire de la franchise Robert Sarver fait face à des allégations de racisme et de sexisme proférées dans une enquête d'ESPN. Le dirigeant nie en bloc, mais la NBA a décidé de s'emparer de l'affaire et a ouvert une enquête.

Les Lakers, sans LeBron James , ont gaspillé 19 points d'avance et perdu contre Oklahoma City jeudi en NBA, pendant que le leader Utah s'imposait à Atlanta et que les Suns, pourtant dans la tourmente après des allégations de racisme et de sexisme, battaient Houston.

Sans Donovan Mitchell (cheville), le Jazz a pu s'appuyer sur son remplaçant de luxe, Jordan Clarkson (30 pts). Les cadres ont aussi répondu présent, à l'image de Bojan Bogdanovic (23 pts), Joe Ingles (19 pts, 5/6 derrière l'arc) et Rudy Gobert (13 pts, 15 rbds, 3 passes).

Côté Hawks, qui ont craqué dans le dernier quart-temps (41-24), Trae Young (21 pts, 7 passes) a été le seul à surnager.

Après ce cinquième revers en neuf rencontre, Atlanta se retrouve 12e à l'Est juste derrière Boston qui a surpris Miami sur son parquet (95-78).

La performance collective des Celtics a été remarquable avec six joueurs entre 10 et 17 points, Jaylen Brown étant le plus prolifique. Et elle a été défensive aussi, car le Heat a péché en attaque (34,6% de réussite) abusant de briques envoyées à longue distance (22%). Tant et si bien que seul Jimmy Butler (20 pts) a été au niveau.

"C'est probablement le plus mauvais match que nous ayons joué offensivement de toute la saison, y compris en présaison. Mais des nuits comme ça, il y en aura", a commenté l'entraîneur Erik Spoelstra qui a tenu à "donner du crédit à la défense de Boston".

Son équipe (6-2) cède du même coup la première place à Philadelphie (7-2), qui a mis une période pour prendre la mesure de la lanterne rouge Détroit (109-98), grâce notamment à 23 points de Seth Curry, encore adroit (9/14).

Joel Embiid (19 pts, 9 rbds) n'a pas eu à forcer son talent, malgré les absences de Ben Simmons et Tobias Harris et la bonne résistance de Jerami Grant (27 pts) dans la raquette.