NBA : Les Lakers renouent avec la victoire, LeBron James exclu après frappé Isaiah Stewart

Les Los Angeles Lakers ont battu Detroit 116-121 dimanche en NBA, renouant avec le succès après trois défaites de rang.

La rencontre a été marquée par l'expulsion de LeBron James, renvoyé au vestiaire pour avoir donné un coup au visage d'Isaiah Stewart en début de troisième quart-temps alors que le marquoir affichait 79-67. Ensanglanté, Stewart a voulu en venir aux mains et a aussi été expulsé.

C'est la deuxième fois en 19 ans de carrière que LeBron James, 36 ans, est expulsé, la première fois ayant eu lieu en 2017 alors qu'il jouait à Cleveland.

Après cet incident, les Lakers, emmenés par Anthony Davis (30 points, 10 rebonds) et Russel Westbrook (26 points, 9 rebonds, 10 passes) ont pris les commandes du match pour aller chercher une 9ème victoire qui les place au 9ème rang de la Conférence Ouest.

Du côté des Pistons, Jerami Grant a marqué 36 points, tandis que Cade Cunningham, joueur sélectionné en première position de la draft 2021, est devenu à 20 ans et deux mois le plus jeune joueur de Detroit à signer un triple-double avec 13 points, 12 rebonds et 10 assists.

Les Clippers, l'autre franchise de Los Angeles, toujours portés par Paul George, se sont imposés à domicile 97-91 face aux Mavericks de Dallas, orphelins de leur génie slovène Luka Doncic, dans une revanche du premier tour des play-offs 2020.

Grâce à Kawhi Leonard, stratosphérique, les Clippers étaient venus à bout des Mavs de Luka Doncic, bluffant, au terme d'un duel homérique (4-3) en juin dernier.

En toute fin de match, alors que les Mavericks n'étaient qu'à cinq points, Reggie Jackson a offert aux spectateurs du Staple Center l'action de la soirée, en inscrivant un lay-up en pirouette, dos au panier, alors qu'il était cerné par les défenseurs (96-89).