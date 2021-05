NBA : Les Lakers peuvent encore croire aux playoffs, Miami valide son ticket

Les Los Angeles Lakers ont arraché la victoire 101-99 en prolongation contre New York mardi dans le championnat nord-américain de basket. Les champions restent ainsi en course pour une qualification directe en playoffs sans passer par les barrages.

Encore privés de LeBron James, les Lakers ont compté sur Kyle Kuzma (23 points), Anthony Davis (20 points) et Andre Drummond (16 points, 18 rebonds).

Avec trois matchs encore à disputer, les Lakers restent septièmes à l'Ouest avec 39 victoires, une de moins que Dallas, dominé 133-104 à Memphis.

Dans cette conférence, Golden State s'est joué 122-116 de Phoenix, deuxième. Vainqueur d'Utah la veille, les Warriors, emmenés par Andrew Wiggins (38 points) et par le triple-double de Draymond Green (11 points, 11 passes, 10 rebonds), ont ainsi battu coup sur coup les deux premiers à l'Ouest.

A l'Est, Miami a validé son ticket pour les playoffs en s'imposant 121-129 à Boston, grâce notamment à Tyler Herro (24 points), Duncan Robinson (22 points) et Bam Adebayo (22 points).

Miami pointe au quatrième rang avec 38 victoires, autant qu'Atlanta, cinquième, et New York, sixième. Boston, septième, en compte trois de moins et est pratiquement assuré de devoir jouer les barrages.

Leader de cette conférence, Philadelphie, qui restait sur huit victoires de suite, s'est incliné 103-94 contre Indiana. Les Pacers, portés par un Caris LeVert en verve (24 points), sont neuvièmes (33 victoires) et joueront les barrages.