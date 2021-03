NBA : Les Lakers battus par Phoenix sans LeBron James, 10.000 passes pour Chris Paul

Privés de LeBron James, blessé à la cheville droite, les Los Angeles Lakers ont été battus 111-94 par Phoenix, dimanche, dans le championnat nord-américain de basket.

Pour les Suns, Devin Booker et Deandre Ayton ont marqué 26 points. Chris Paul a réussi un triple-double (11 points, 10 rebonds et 13 passes décisives) qui lui permet d’atteindre les 10.000 passes en carrière, devenant le sixième joueur à franchir cette barre, après John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson et Magic Johnson. Le meneur n’est qu’à 546 points de devenir le premier joueur à atteindre les barres des 20.000 points et des 10.000 passes en carrière.

Phoenix (28 victoires, 13 défaites) confirme sa deuxième place à l’Ouest juste devant les Lakers (28 victoires, 15 défaites), derrière Utah (30 victoires, 11 défaites).

Leader à l’Est, Philadelphie est venu à bout de New York 100-101 en prolongation grâce à un panier de Tobias Harris à 5 secondes de la fin.

Brooklyn, deuxième à l’Est, s’est imposé 106-113 à Washington. James Harden (26 points, 8 assists, 5 rebonds) et Kyrie Irving (28 points, 6 assists, 7 rebonds) ont dû s’employer pour repousser les assauts de Russell Westbrook (29 points, 13 rebonds et 13 passes).