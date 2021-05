NBA : les Bucks corrigent le Heat, Denver égalise

Le mérite en revient à Milwaukee, qui a délivré certainement sa première période la plus aboutie de la saison, achevée sur le score de 78-51, dont 15 paniers à trois points (sur 29 tentés), record de franchise en prime.

Milwaukee, plus agressif et s’appuyant sur une adresse insolente à trois points, a écrasé (132-98) Miami, finaliste de la saison passée, pour mener deux victoires à zéro dans leur série du 1er tour des play-offs NBA, lundi. C’est ce qui s’appelle envoyer un message. A toute la ligue.

Au final, la franchise du Wisconsin, en quête d’un deuxième sacre NBA 50 ans après la première bague glanée par les légendaires Lew Alcindor – futur Kareem Abdul-Jabbar – et Oscar Robertson, a planté 22 banderilles à longue distance, dont six par l’étonnant Bryn Forbes, particulièrement rentable en sortie de banc (22 pts).

Dans ces conditions favorables, Giannis Antetokounmpo n’a eu aucun mal à faire parler sa puissance (31 pts, 13 rbds, 6 passes, 2 interceptions), malgré deux vilains plaquages, certes sans dommages, infligés au 3e quart-temps par Trevor Ariza et Nemanja Bjelica, qui se sont manifestement trompés de sport. En se relevant la deuxième fois, le "Greek Freak" a lui confondu ballons de basket et de foot, et réalisé une petite série de jongles pour s’amuser, ce qui a ravi ses fans.

Côté Miami, bien peu de choses sont à sauver de cette grosse contre-performance, sinon les vains efforts des remplaçants pour réveiller leurs troupes, notamment Goran Dragic (16 pts) et Dewayne Dedmon (17 pts, 7 rbds).

Milwaukee n’est pas encore qualifié, mais fait tout ce qu’il faut pour prendre sa revanche sur le Heat. La saison passée, dans la bulle d’Orlando, Jimmy Butler et les siens avaient marché sur des Bucks amoindris (4-1), avec Antetokounmpo sur une jambe, et l’esprit ailleurs après leur boycott historique d’un match, au nom de la lutte contre l’injustice raciale.