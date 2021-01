NBA : Leonard fait gagner les Clippers, les Lakers reprennent la tête à l'Ouest

Kawhi Leonard a été déterminant dans le succès des Clippers sur Chicago, au contraire de Kevin Durant, impuissant lors de la défaite de Brooklyn contre Oklahoma City, dimanche en NBA où le choc Boston-Miami a été reporté à cause du coronavirus.

Leonard ranime les Clippers

Débarrassé de sa protection faciale qui le gênait depuis plusieurs matches, "Terminator" a retrouvé toutes ses sensations pour permettre aux Clips de venir à bout des Bulls (130-127).

Deux jours après l'embarrassante défaite contre Golden State après avoir dilapidé 20 points d'avance, il a montré l'exemple au 3e quart-temps, en réussissant 21 de ses 35 points (7/9 derrière l'arc), pour dépasser la barre des 10.000 en carrière.

Une performance qu'il a sobrement attribuée "au travail acharné et au dévouement". "Je m'implique tous les jours et j'ai mon esprit fixé sur un objectif", a commenté celui qui brigue un 3e titre de champion après ceux remportés en 2014 avec San Antonio et 2019 avec Toronto.

En face, les 45 points (10/15 à longue distance) de Zach LaVine ont été vains.