NBA : Lebron James se fritte avec une spectactrice : "Elle devenait complètement folle"

Depuis plusieurs semaines, certaines équipes NBA autorisent les spectateurs en bord terrain pendant les matches. C'est notamment le cas d'Atlanta, qui accueille près de 1500 personnes pour les rencontres à domicile.

Cette nuit, alors que les Lakers d'un certain Lebron James se déplaçaient à la State Farm Arena, l'une des spectatrices a fait parler d'elle. Alors que le 4e quart-temps battait son plein, elle s'en est violemment pris à James, lui reprochant d'avoir insulté son mari...assis à côté d'elle. " Ferme ta put… de gueule ! Tu ne parles pas comme ça à mon mari" a-t-elle braillé à l'encontre du Laker.

Alors qu'elle avait ôté son masque, elle a gentiment été priée de quitter la salle en compagnie de son mari et de ses amis. Une exclusion laconiquement commentée par Lebron après la rencontre : "Cela me manquait cet échange avec les supporters. On en avait tous besoin. Je n’ai pas le sentiment que c’était justifié de se faire sortir."

Sur Twitter, le quadruple champion NBA est ensuite revenu sur ce pétage de plombs. "Elle devenait folle. Complètement folle." Un message assorti de plusieurs emojis hilares.

Un fait divers qui fait beaucoup parler dans le microcosme NBA, quitte à presque éclipser les résultats de la nuit dernière.