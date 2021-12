NBA : LeBron James plus jeune joueur à atteindre les 36.000 points en carrière

Avec la victoire la nuit passée face aux Houston Rockets 132-123, LeBron James a effacé une marque en NBA. Il est devenu le 3e joueur a marqué 36.000 points après Kareem Abdul-Jabbar (38.387) et Karl Malone (36.928).

Dites 36.000. Le nouveau gros total atteint par LeBron James en NBA. Le joueur des Los Angeles Lakers est devenu le 3e joueur à dépasser cette marque, mais le plus jeune à le faire. Pour le moment seul Karl Malone avec 36.928 et Kareem Abdul-Jabbar et ses 38.387 points devance encore The chosen one.

S’il continue sur sa lancée et malgré ses bientôt 37 ans, il les aura ce 30 décembre, LeBron James pourrait un jour devenir le meilleur scoreur de tous les temps en NBA. Le tout est de savoir en combien de temps.

Si le joueur des Lakers veut y arriver et qu’il continue sur ses statistiques, à savoir 27,6 points par match en 2021-2022, le natif d’Akron devrait mettre moins de 34 matches pour s’emparer de la 2e place.

En ce qui concerne les 2387 points de retard sur Kareem Abdul-Jabbar et compte tenu de l’âge avancé de LeBron James, il faudra encore attendre un petit temps. Mais avec le quadruple vainqueur en NBA, rien n’est impossible. Avec une moyenne de 20-25 points par match, il ne faudra qu’entre 96 et 120 matches à disputer.