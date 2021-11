NBA : Le MVP en titre, Nikola Jokic, pète un câble et s'en prend violemment à Markieff Morris

MVP en titre, Nikola Jokic a pêté un gros câble cette nuit. Alors que ses Denver Nuggets affrontaient le rugueux Heat de Miami, le Serbe, pourtant à nouveau parti sur des bases statistiques folles (25 points, 15 rebonds, 10 passes) a été exclu avant la fin du match, alors que son équipe menait tranquillement sa marque et filait vers une victoire tranquille (113-96 score final)

Grossièrement fauché dans le dernier quart par Markieff Morris, jamais très loin quand il s'agit de se fritter avec un adversaire, Jokic a vu rouge directement. Alors que son adversaire poursuivait tranquillement sa route pour reprendre le jeu, le Joker l'a violemment propulsé à terre d'un coup d'épaule surpuissant.

De quoi sonner sérieusement Morris, à terre pendant de longues minutes après-coup. De quoi également valoir une exclusion et probablement une grosse suspension à Jokic. On sait que ces derniers temps, la NBA sanctionne sévèrement tout écart anti-sportif. On risque donc de devoir se passer du MVP pendant quelques matches...