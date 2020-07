NBA: Lakers gagnants, Clippers perdants, à trois jours de leur duel

Les Lakers et les Clippers, prétendants au titre de champion et opposés jeudi pour le redémarrage de la saison de NBA, ont respectivement remporté et perdu leur dernier match de préparation contre Washington et Sacramento, lundi à Disney World.

LeBron James et Anthony Davis ménagés, Kyle Kuzma légèrement touché à une cheville et Dwight Howard gêné par un genou douloureux, c'est avec leurs seconds couteaux que les Lakers ont battu les Wizards (123-116).

L'occasion pour les arrières JR Smith et Dion Waiters, venus en renfort pour pallier les absences d'Avery Bradley et Rajon Rondo, de s'illustrer et montrer qu'ils n'ont pas mis de temps à bien s'intégrer dans le collectif de L.A.