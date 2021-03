NBA : la soirée cauchemardesque d'Evan Fournier pour ses grands débuts avec les Boston Celtics

Il était attendu par toute une frange de supporters (2500 fans présents au stade) et malheureusement... il a déçu. Fraîchement transféré aux Boston Celtics après de longues années à squatter l'Amway Center d'Orlando, Evan Fournier faisait ses grands débuts avec les Verts la nuit dernière. Une confrontation face aux erratiques Pelicans qui devait lui permettre de faire ses dents une première fois sous la vareuse celte.

Malheureusement pour lui, Fournier a vécu une soirée cauchemar, oscillant entre une panne d'adresse rédhibitoire et un manque de rythme surprenant. Plus que la défaite collective, c'est son indigent bilan individuel qui fait tache : 0 point, 10 tirs pris, 10 ratés (dont 0/5 à trois points), 2 petits rebonds et une passe dé'. Pour mesure l'ampleur de cette contre-performance, notons que ce n'est que la 4e fois de toute l'histoire qu'un joueur réalise un 0/10 au tir pour ses grands débuts avec sa nouvelle équipe.

Espérons pour lui qu'il rattrape le coup lors de la prochaine rencontre. Parce que cette nuit, le Français baptisé "More Champagne" avait le regard bien amer...