NBA : La force collective de Utah, le talent individuel de James Harden et Russell Westbrook

Utah est au sommet de son art. La meilleure équipe actuelle du championnat NBA de basket en a encore fait la démonstration lundi. Elle a surclassé Cleveland 114-75. Le coach Quin Snyder a pu faire tourner son effectif. Ses quinze joueurs ont joué et quatorze ont trouvé le chemin de l'anneau. Le pivot français Rudy Gobert a été dominateur (18 pts, 17 rebs, 4 contres). Les arrières Donovan Mitchell (19 pts) et Mike Conley (18 pts) ont aussi été très performants. La défense a limité les Cavaliers à 35% de réussite. Avec un bilan de 35 victoires, dont les six dernières consécutives, et 11 défaites, le Jazz domine l'Ouest.

Parmi ses principaux rivaux, les Los Angeles Clippers ont aussi porté leur série victorieuse à six. Kawhi Leonard (23 pts malgré un 0/6 à 3 pts, 9 rebs, 8 ast) a volé la vedette à Giannis Antetokounmpo (32 pts, 6 rebs) dans la victoire contre Milwaukee 129-105. Les Bucks ont concédé une 3e défaite de rang et voient leur espoir de terminer premiers à l'Est se réduire. Ils sont actuellement 3es (29-17) derrière Philadelphie (32-14) et Brooklyn (32-15).

Les Nets, désormais épouvantail de ce championnat, avec l'arrivée juste avant la fin du mercato de deux intérieurs d'expérience, anciens All-Star, Blake Griffin et LaMarcus Aldridge, ont battu les très faibles Minnesota Timberwolves 112-107. James Harden s'est régalé comme à ses plus belles heures sous le maillot de Houston. Il a terminé le match fort de 38 points, 13 passes décisives : son 12e triple-double en seulement 32 matches sous ses nouvelles couleurs. Son compère du back-court Kyrie Irving (27 pts, 7 rebs) a lui aussi justifié ce nouveau statut de favori à l'Est des Newyorkais. Brooklyn vient de remporter dix-huit de ses vingt-et-une dernières rencontres.

Zion Williamson commence à justifier les grands espoirs placés en lui lors de son arrivée en NBA. Le premier choix de la draft 2019 est sur un petit nuage actuellement. L'intérieur de La Nouvelle-Orléans a été déterminant (28 pts, 8 rebs, 4 interceptions) contre Boston battu à domicile 109-115. Les Pelicans, 11e à l'Ouest (21-25), n'ont pas encore perdu tout espoir d'accrocher les play-offs.

Mais il faudra qu'ils se méfient de Sacramento, dixième (22-25), troisième équipe la plus en forme à l'Ouest après une cinquième victoire consécutive, 115-132 dans la salle de San Antonio, actuel 8e (23-21). Avec sept joueurs à 14 points et plus et une adresse remarquable au-delà du demi-cercle (18/36), les Kings ont posé trop de problèmes à la défense texane. Le pivot Richaun Holmes (23 pts, 12 rebs, 3 ast, 3 contres) est une des figures du renouveau de la franchise de la capitale de Californie.