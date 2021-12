NBA : l’incroyable panier de l’insolent Stephen Curry à l’échauffement

Stephen Curry est un magicien. Dans la nuit de samedi à dimanche, les Warriors, leaders de la conférence Ouest en NBA, affrontaient les Spurs au Chase Center. L’occasion pour le meneur de Golden State de nous rappeler à quel point il est insolent.

Considéré comme le plus grand shooter de tous les temps alors qu’il s’apprête à battre le record de 3 points en carrière, toujours détenu par Ray Allen (2973 contre 2945), Curry a fait… du Curry à l’échauffement. Tirer "du parking" est devenu trop banal pour le Chef. Pour chauffer ses poignets (et surtout épater la galerie), le MVP de 2015 et 2016 s’est positionné en tribunes, en retrait du panier, et a envoyé le ballon directement dans le filet. Facile, trop facile.

Malheureusement pour les Warriors, Stephen Curry est passé complètement à côté de sa rencontre avec un petit 7/28 au shoot. Ça pique. Avec un Steph très maladroit, les Warriors se sont finalement inclinés 107-112 mais restent néanmoins en tête de la conférence Ouest (19-4).