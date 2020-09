NBA : l'entraîneur Mike D'Antoni quitte les Houston Rockets

L’entraîneur Mike D’Antoni, dont le contrat expirait à l’issue de cette saison, a décidé de ne pas poursuivre l’aventure entamée il y a quatre ans avec les Houston Rockets, au lendemain de leur élimination en play-offs NBA.

"C’est avec une grande tristesse que j’annonce la fin d’une incroyable aventure vécue à Houston", a déclaré D’Antoni dans un communiqué, ajoutant s’apprêter à "ouvrir un nouveau chapitre".

"Mike est un vrai professionnel et un vrai cerveau du basket. Nous avons été bénis d’avoir eu un tel coach pendant quatre saisons", a réagi le propriétaire de la franchise Tilman Fertitta.

Les négociations pour une prolongation entamées en fin de saison passée n’ont pas plus abouti cette année, et la décision de l’ancien entraîneur de Phoenix et de New York fait suite à l’élimination 4-1 par les Lakers de LeBron James en demi-finale de conférence Ouest.

Le bilan de D’Antoni, 69 ans, est de 217 victoires et 102 défaites durant son mandat texan ; il a conduit l’équipe une fois en finale de conférence et trois fois en demi-finales.

Celui qui a été désigné deux fois entraîneur de l’année (2005, 2017) fait partie des candidats pour prendre les rênes des 76ers de Philadelphie selon plusieurs médias.