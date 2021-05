NBA : L’énorme shoot de Lebron James sur Stephen Curry qui qualifie les Lakers en play-offs

Les Lakers de Los Angeles, 7e de l’Ouest, et les Warriors de Golden State, 8e, s’affrontaient cette nuit avec comme enjeu une place en play-offs. Au bout du suspense, Lebron James a qualifié les champions en titre pour le premier tour des play-offs en plantant un panier à 3 points venu du ciel.

100-100 au marquoir, 1 minute et 3 secondes à jouer. Kentavious Caldwell-Pope, bien défendu par Draymond Green, cherche un joueur libre et trouve Lebron James. Une seconde sur l’horloge des 24, le King n’a pas le temps de réfléchir et envoie un shoot miraculeux des 10 mètres sur la tête de Stephen Curry. Bingo ! 103-100, les Warriors ne se relèveront pas. "Je voyais trois paniers au moment de shooter. Donc, j’ai visé celui du milieu", a expliqué Lebron après le match, après avoir été bien bousculé par Green quelques minutes plus tôt.

Golden State, avec une nouvelle fois un énorme Curry (37 points), est passé tout près de l’exploit mais devra affronter les Memphis Grizzlies, vainqueurs de San Antonio dans l’autre rencontre de la soirée, pour arracher la dernière place qualificative pour les PO. Avec cette défaite, les Spurs de Gregg Popovich voient leur saison terminée et manqueront les play-offs deux saisons de suite, une première en 45 ans.

De leur côté, les Angelinos défieront les Suns de Chris Paul et Devin Booker au premier tour des play-offs.