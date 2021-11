NBA : L'énorme coup de chaud de l'ovni Stephen Curry pour terrasser les Hawks

Stephen Curry est-il le joueur le plus injouable de NBA ? En tout cas, quand il est dans la forme qui était la sienne cette nuit, la question mérite d'être posée. Déjà très bon depuis le début de saison, le double MVP a encore passé la vitesse supérieure et martyrisé de pauvres Hawks cette nuit.

Auteur de 24 points à la mi-temps, le chef Curry a prolongé son coup de chaud après la pause, inscrivant 26 points de plus. Toujours aussi insolent à trois points (9/19), sourire aux lèvres mais le mode tueur activé, il a donc atteint la barre symbolique des 50 points pour la 10e fois de sa carrière.

Sa ligne de stat est d'ailleurs assez somptueuse d'efficacité et de clutchitude pour écarter des Hawks plus coriaces que prévu : 50 points (à du 14/28!), 7 rebonds, 10 passes décisives et la victoire (127-113).

Et alors que les Warriors caracolent tranquillement en tête de la NBA (9 victoires, 1 défaite), Curry, lui, s'érige plus que jamais comme un candidat au titre de MVP.