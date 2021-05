NBA : Jokic le magicien, Embiid "le Process" et Chef Curry, finalistes pour le trophée de MVP

La constitution de ce trio de prétendants n’est pas une surprise. Et cela veut dire que le Grec Giannis Antetokounmpo , récompensé ces deux dernières années, ne réussira pas la passe de trois.

L''intérieur serbe de Denver Nikola Jokic , le meneur américain de Golden State Stephen Curry et le pivot camerounais de Philadelphie Joel Embiid sont les trois finalistes désignés jeudi par la NBA pour le trophée de meilleur joueur de la saison régulière (MVP).

Jokic , pour son haut rendement sur tous les compartiments du jeu (26,4 points à 56,6% de réussite aux tirs, 10,8 rebonds, 8,3 passes), part favori. Cette saison, il est plus que jamais l’homme fort des Nuggets dont il parvient à faire un des favoris au titre, malgré la blessure de l’autre star de l’équipe Jamal Murray (rupture d’un ligament croisé), absent pour plusieurs mois.

Embiid (28,5 pts, 10,6 rbds, 2,8 passes) semble devoir être son plus sérieux rival. Il a d’ailleurs été longtemps en tête de cette course avant d’être légèrement plombé par des blessures à un genou et au dos, jouant ainsi 21 matches de moins que le Serbe.