Cette saison, en plus d’être impressionnant, le joueur de 22 ans emmène sa bande d’oursons à la quatrième place de la conférence Ouest avec un bilan de 28 victoires pour 14 défaites. Ses presque 25 points, 5.8 rebonds et 6.7 passes décisives pourraient d’ailleurs le propulser au All Star Game, qui réunit les meilleurs joueurs de NBA le temps d’un week-end, le 20 février prochain à Cleveland.

Connu pour ses qualités techniques et (surtout) physiques au-dessus de la moyenne, Morant multiplie les "posters" et les "alley-oops" depuis son arrivé dans la plus prestigieuse des ligues de basket en 2019.

Cette nuit, alors que les yeux de la planète basket sont rivés sur Klay Thompson, Ja Morant est presque parvenu à lui voler la vedette.

Opposé aux Lakers de l’inoxydable LeBron James, le meneur de jeu a sans doute réalisé le contre de l’année, si ce n’est celui de l’histoire du basket? Certes, il n’est pas aussi important et décisif que "The Block", signé LeBron dans le Game 7 des Finals 2016 contre les Warriors, mais il est par contre encore plus impressionnant.

En milieu de premier quart-temps, Morant perd le ballon et voit son (malheureux) adversaire Avery Bradley filer vers le panier. L’arrière des pourpres et ors tente alors un layup… avant de se faire violemment contrer des deux mains par le cyborg Ja Morant. "De toute évidence, ça débute avec du timing et le fait de traquer sa proie. C’est ce que Ja a fait durant toute l’action et j’ai senti que ça arrivait. Je ne savais pas qu’il allait le faire de cette manière mais il a des fusées dans les mollets. C’est une action spectaculaire et superbe, bravo à lui", a commenté King James après cette action incroyable. Ce geste est d’autant plus exceptionnel que Morant ne mesure "que" 1 mètre 91.

Trêve de bavardages. Mouillez-vous la nuque, restez bien assis et admirez ce chef-d’œuvre de Ja Morant.