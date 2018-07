NBA: Isaiah Thomas rejoint les Denver Nuggets

Isaiah Thomas a trouvé sa nouvelle franchise. En effet, le petit meneur s'est engagé avec les Denver Nuggets pour un contrat portant sur une saison et le salaire minimum (2 millions de dollars). Thomas espère relancer sa carrière dans le Colorado et retrouver le niveau de jeu qu'il avait affiché aux Boston Celtics afin de tester à nouveau la free agency dans un an pour toucher le jackpot.

L'ancien joueur des Sacramento Kings rejoint une équipe ambitieuse avec des jeunes joueurs talentueux comme Nikola Jokic ou encore Jamal Murray. Agé de 29 ans, Thomas va connaître sa troisième équipe en quelques mois après des passages à Cleveland et aux Los Angeles Lakers.