NBA : Embiid, Jokic, Curry, Harden, la course au MVP est lancée !

Et dans cette course effrénée pour arracher ce prestigieux trophée de meilleur joueur de la saison, les prétendants se bousculent au portillon. Tous ont des arguments à faire valoir. Embiid, Jokic voire dans une moindre mesure Harden voire Curry, qui s’imposera devant le reste de la meute ? Tentative de réponse.

Soyons honnêtes, sauf improbable retournement de situation, la course au MVP devrait se jouer entre deux hommes : Nikola Jokic et Jöel Embiid. Deux poids lourds, deux pivots modernes, deux leaders offensifs qui s’improvisent favoris au MVP et qui viennent donc, par la même occasion, chambouler les certitudes d’une NBA moderne toujours plus portée vers la ligne à trois points et les joueurs extérieurs pétaradants.

Nikola Jokic, c’est cet antihéros qui se surprend à faire la malle aux stars. Grand gaillard à la silhouette bedonnante et à l’allure désinvolte, pas forcément rapide, pas forcément musclé, pas forcément puissant, il dénote dans cet univers bling-bling propre à la NBA. Jokic c’est ce genre de génie qu’on n’entend jamais mais qui brille dès que la balle orange transite par ses mains en or.

Jokic, ce sont 2m11 de talent brut, d’intelligence de jeu et d’une vision bien au-dessus de la moyenne. Déjà considéré comme l’un des meilleurs (voire le) pivots passeurs de l’histoire de la NBA (!), il distribue le jeu tel un meneur de jeu et distille les passes dé comme les petits pains (8,7 par match, 6e moyenne NBA !) malgré son grand gabarit.

Pierre angulaire d’un collectif des Nuggets confortablement installé dans le Top 4 à l’Ouest, Jokic compile des stats ahurissantes : 26 points, 11 rebonds, presque 9 assists de moyenne. Leader, clutch et quasiment jamais absent (60 matches sur 61), Jokic est un MVP en puissance.

Et si certains pouvaient lui reprocher l’absence de prestations XXL cette saison (et donc une régularité qui se retourne contre lui), le Joker a mis les points sur les I contre les Grizzlies : 47 points, 15 rebonds, 8 passes dé et des paniers ultra-décisifs dans une victoire au bout du suspense en double-prolongation. Monstrueux.