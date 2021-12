NBA : Denver s’impose chez les Clippers, Nikola Jokic égale Charles Barkley

Denver s’est imposé 100-103 sur le terrain des LA Clippers, dimanche, dans le championnat nord-américain de basket.

Nikola Jokic a été le grand artisan du succès des Nuggets avec 26 points, 22 rebonds et 8 passes. Il égale une performance réalisée pour la dernière fois en 1988 par Charles Barkley, à savoir terminer deux matchs de suite à 25 points (ou plus), 20 rebonds (ou plus) et cinq passes (ou plus).

Les deux équipes se suivent au classement de la Conférence Ouest : les Clippers occupent la cinquième position avec 17 victoires et 16 défaites. Les Nuggets pointent juste derrière avec un bilan en équilibre, 16 victoires et autant de défaites.

Juste devant eux, avec 20 victoires et 14 défaites, on retrouve Memphis, qui a dominé Sacramento chez lui 102-127 grâce notamment aux 28 points de Desmond Bane. Sacramento (13 victoires, 21 défaites) est 12e.

A l’Est, Chicago poursuit sa belle saison. Deuxièmes, les Bulls ont dominé Indiana 113-105. De retour après deux semaines, Zach LaVine a terminé avec 32 points au compteur. Ce troisième succès de rang laisse Chicago (20 victoires, 10 défaites) dans le sillage de Brooklyn (22 victoires, 9 défaites). Indiana (14 victoires, 20 défaites) est 13e.

Solide, Miami a remporté le derby floridien contre Orlando 93-83. Pour son retour après trois semaines, Jimmy Butler y a été de 17 points, 11 rebonds et 4 passes décisives en faveur du Heat, quatrième avec 21 victoires et 13 défaites. Orlando est 14e avec 7 succès en 34 rencontres.

Cleveland (20 victoires, 13 défaites) suit en cinquième position après avoir balayé 144-99 Toronto. Kevin Love (22 points), Darius Garland (22 points) et Lauri Markkanen (20 points) ont fini avec au moins 20 points au compteur. Toronto (14 victoires, 16 défaites) est 11e.

Joel Embiid (36 points, 13 rebonds) a porté Philadelphie vers la victoire 96-117 à Washington. Les deux équipes affichent le même bilan, 17 victoires pour 16 défaites, et occupent les sixièmes et septièmes positions.