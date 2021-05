Les Lakers, portés par Anthony Davis, ont battu les Suns, prétendants à leur succession, conservant l'espoir d'éviter les barrages qualificatifs pour les play-offs NBA à l'Ouest, dimanche, tandis que Miami, vainqueur à Boston, a augmenté ses chances de les atteindre directement à l'Est.

Anthony Davis, enfin de retour à son meilleur niveau, a été le grand bonhomme de L.A. (42 pts, 12 rbds, 5 passes, 3 interceptions, 3 contres). Et il s'est comporté en leader, en se battant sur tous les ballons.

Dos au mur du top 6, les Lakers, encore privés de LeBron James (cheville), ont remporté une victoire convaincante contre Phoenix (123-110), en montrant de l'engagement, de l'autorité et du bon basket.

Dominateur en première période, ponctuée avec 26 points d'avance, Miami a ensuite subi le réveil de Boston, parvenant finalement à contenir la remontée des C's pour s'imposer (130-124). Un succès qui permet au Heat de conforter sa 6e place, tout en comptant le même bilan qu'Atlanta (5e).

Les Celtics, désormais à deux victoires derrière leurs concurrents directs avec quatre matches à jouer, semblent promis aux barrages. Une victoire est donc impérative mardi face aux Floridiens qu'ils affrontent à nouveau.

En attendant, sur ce match, ils ont subi la loi de Jimmy Butler (26 pts, 11 passes, 8 rbds). "C'est une victoire qui fait du bien. Mais on n'a pas bouclé cette rencontre comme on l'aurait dû", a-t-il souligné. "On doit encore pouvoir faire mieux."