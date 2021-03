NBA : Damian Lillard au Top 50, 99e triple-double de LeBron James

Utah et Philadelphie, vainqueurs au forceps à Boston et contre New York, ont conforté leur domination respective dans les conférences Ouest et Est, mardi en NBA où Damian Lillard a inscrit 50 points pour aider Portland à renverser La Nouvelle-Orléans. LeBron James continue d'affoler les stats. Il a signé un 99e triple-double (25 points, 12 rebonds, 12 assists) lors du succès face à Minnesota 137-121, le 3e consécutif des Lakers.

Utah, qui alterne depuis onze matches victoire et défaite, s'est imposé à Boston (109-117), grâce à un dernier quart-temps maîtrisé (40-30), au cours duquel Donovan Mitchell (21 pts, 5 ast) et Rudy Gobert (16 pts, 12 rbds, 4 contres) ont été décisifs.

Les Celtics doivent laisser leur 5e place à Charlotte dans la Conférence Est, Jayson Tatum (29 pts, 6 rbds) et Jaylen Brown (28 pts, 7 passes) n'a pas suffi.

Il est certainement le joueur le plus "clutch" de la ligue, celui qui réussit souvent l'exploit de mettre les paniers gagnants dans les derniers instants. La Nouvelle-Orléans qui croyait bien avoir match gagné à Portland, en menant de 17 points à 6 minutes de la fin, en a fait l'amère expérience, s'inclinant finalement 125-124.

Non content d'encore envoyer une ogive gagnante du milieu du terrain - une autre coquetterie habituelle -, l'arrière (50 pts, 10 passes) a sonné la révolte des Blazers (5e à l'Ouest) auteur d'un 25-7 renversant dans le money-time. Dix-huit de ces points lui sont dus au scoring ou à la passe.

De quoi écoeurer des Pelicans (12e) qui avaient jusque-là parfaitement joué le coup dans le sillage de Brandon Ingram (30 pts) et Zion Williamson (28 pts, 8 passes).

Les Sixers, toujours privés de Joel Embiid (genou), ont souffert à domicile face à New York, mais ont trouvé en Tobias Harris un joueur sachant aussi se montrer décisif dans le money-time, pour décrocher un sixième succès consécutif (99-96).

Harris, qui démontré qu'il aurait mérité sa place au All-Star Game, a inscrit huit de ses 30 points dans les quatre dernières minutes, permettant à Philadelphie d'enfin prendre l'avantage, après avoir été mené tout du long. Ben Simmons (16 pts, 13 rbds, 7 passes) a lui aussi été plus que précieux.

En grande forme, Miami a enchaîné une 11e victoire en 12 matches à Cleveland (98-113) et pointe désormais son nez en 4e position à l'Est. Un succès jamais contrarié, tant le finaliste du dernier championnat a constamment dominé les débats, sinon dans l'ultime quart-temps où il s'est relâché sans dommage.

Son leader Jimmy Butler a une nouvelle fois été omniprésent (28 pts, 12 rbds), bien aidé par l'activité de Bam Adebayo (14 pts, 9 rbds, 6 passes).

Chicago, 9e à l'Est, a encore pu compter sur son arrière All-Star Zach LaVine (40 pts) pour battre Oklahoma City (102-123) et signer la seule victoire parmi les huit derniers du classement à l'Est.

Houston poursuit sa descente en enfer. Depuis le 5 février exactement, date de sa dernière victoire. Battue à domicile par Atlanta (107-119), l'équipe texane a égalé son record de défaites consécutive qui s'élève à 17.

Menés de 15 longueurs à la pause, les Rockets se sont pourtant rebiffés au 3e quart-temps en recollant à un point, grâce notamment à Victor Oladipo (34 pts). Mais ils ont ensuite craqué face à des Hawks en plein renouveau, à l'image de l'intérieur italien Danilo Gallinari (29 pts), soutenu par Trae Young (13 pts, 14 passes).

Avec ce 6e succès de rang, Atlanta grimpe en 7e position à l'Est. Houston, avant-dernier à l'Ouest, tentera d'éviter de battre son funeste record mercredi contre Golden State.