NBA : Curry s'offre le Jazz pour ses 33 ans, la pépite Pokusevski brille

Golden State en avait bien besoin: la franchise de San Francisco restait sur une série de quatre défaites consécutives. Elle repart avec une victoire sans appel (131-119) contre le Jazz, leader de la conférence Ouest, qu'elle n'avait plus battu depuis six matches.

Curry a fait le job d'emblée, avec 14 points dès le premier quart-temps pour donner aux Warriors un avantage qu'ils n'ont plus lâché.

"C'est comme le bon vin, non? On le garde à la cave et il devient plus fort et meilleur", a rigolé le sniper, qui a passé six paniers à trois points, sa spécialité.

Draymond Green y est allé de son triple-double (11 pts, 12 rbds, 12 passes) et Andrew Wiggins a passé 28 points pour Golden State.

"Toute l'équipe a super bien joué ce soir", a ajouté Curry. "On s'est efforcé d'être agressifs dans le jeu, concentrés en défense. Tout le monde a contribué".