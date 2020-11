NBA : Chris Paul quitte Oklahoma City pour les Phoenix Suns

La joueur de 35 ans, sélectionné dix fois au All-Star Game et qui a fait partie du 2e meilleur cinq de la saison passée (17,6 points, 6,7 passes, 5 rebonds de moyenne), va apporter son talent intact et son expérience surtout dans une équipe qui compte en ses rangs la pépite Devin Booker .

Pour Phoenix, Paul, 35 ans, et l'ailier égyptien Abdel Nader également inclus dans la transaction, valent donc cinq joueurs d'OKC: Ricky Rubio et Kelly Oubre, mais aussi les jeunes arrière Ty Jerome et meneur Jalen Lecque peu utilisés la saison passée, sans oublier leur futur premier choix de draft.

Chris Paul premier transfert, bientôt James Harden ?

Annoncé plus tôt dans la journée par ESPN et The Athletic, le transfert de Paul à Phoenix est le premier d'envergure de cette intersaison, alors que la NBA autorise depuis ce lundi les franchises à effectuer des mouvements dans le cadre d'échanges de joueurs.

Ces dernières heures, c'est James Harden qui fait parler de lui. Le meilleur marqueur de la NBA ces trois dernières saisons au sein des Houston Rockets, souhaite quitter l'équipe texane et a deux clubs dans le viseur, les Brooklyn Nets et les Philadelphia 76ers, rapportent les médias américains.

Harden "veut être un candidat (au titre NBA) ailleurs" et ces deux équipes sont "ciblées en priorité", affirme The Athletic. Dans les deux cas, sa venue permettrait de constituer un trio détonant, puisqu'il serait associé à Kevin Durant et Kyrie Irving chez les Nets ou alors à Joel Embiid et Ben Simmons chez les Sixers.