NBA : Chicago toujours sans faute, Memphis promet, Portland éclipse les Suns

Les Chicago Bulls ont signé samedi à domicile un troisième succès en autant de rencontres depuis le début de la saison NBA de basket. L'arrivée de Lonzo Ball et DeMar DeRozan à l'entre-saison qui sont venus se joindre à Nikola Vucevic et Zach LaVine permet aux Bulls de présenter un quatuor de talent. Face aux (très) modestes Detroit Pistons ils n'ont éprouvé aucun souci. Leur victoire 97-82 est due en bonne partie au pivot Vucevic (15 pts, 19 rebs, 3 ast) et au marqueur DeRozan (21 pts).

Après deux défaites d'un point, Indiana a encore bataillé samedi pour venir à bout de Miami. Au terme de la prolongation, les Pacers ont pu enfin fêter une victoire 102-91. Le Lituanien Domantas Sabonis (17 pts, 12 rebs, 4 ast) a tenu son rang alors que les 30 points et 10 rebonds de Tyler Herro se sont avérés inutiles pour le Heat qui a payé cher l'absence de son nouveau meneur Kyle Lowry.

Milwaukee s'est remis en selle en allant s'imposer 111-121 à San Antonio. les champions en titre ont pu s'appuyer sur un Giannis Antetokounmpo version couteau suisse (21 pts, 8 rebs, 8 ast, 3 blks) et sur les 28 points de Khris Middelton.

Cleveland a créé une petite surprise en venant à bout d'Atlanta 101-95, le vétéran espagnol Ricky Rubio démontrant qu'il avait encore quelques kilomètres dans les jambes (23 pts, 8 ast, 6 rebs).

Les Los Angeles Clippers ont, comme leurs voisins des Lakers, bien mal entamés la compétition. Ils ont concédé une deuxième défaite 114-120 face aux Memphis Grizzlies. Privés pour encore de très longs mois de Kawhi Leonard, les Clippers n'ont pu compter que sur Paul George (41 points, 10 rebonds). Mais les jeunes Grizzlies Ja Morant (28 pts, 8 ast) et Jaren Jackson Jr (21 pts, 7 rebs) bien épaulés par Desmond Bane (19 pts, 6 rebs), De'Anthony Melton (22 pts, 7 rebs) et Steven Adams (17 pts, 9 rebs, 5 ast) ont eu le dernier mot. La franchise du Tennessee laisse entrevoir un bel avenir.

Dallas a dû attendre le réveil de sa star Luka Doncic qui a frôlé le triple double (27 pts, 9 rebs et 12 ast) pour venir à bout de Toronto 95-103.

Pas encore remis de leur victoire de la veille chez les Lakers, les Phoenix Suns ont été pris à la gorge par les Portland Trail Blazers qui ont dominé les quatre périodes pour engranger un premier et large succès cette saison 134-105. Au lendemain du match qui l'avait vu devenir le premier joueur de la NBA à atteindre le cap des 20.000 points marqués et des 10.000 passes décisives adressées, Chris Paul a eu besoin de souffler comme en témoignent ses modestes 4 points et 11 assists. En face, le duo de guards Damian Lillard (19 pts, 8 ast) et C.J. McCollum (28 pts) a assuré son rôle de leader des Blazers.